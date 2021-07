RBC stuft Santander auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3,30

Kursziel alt: 3,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. In puncto Dividendenrenditen schnitten europäische Banken im Vergleich zu anderen Branchen gut ab, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Kurzfristig könnten die Kapitalausschüttungen der Geldhäuser angesichts der Unsicherheit über den Verlauf der wirtschaftlichen Erholung und der anstehenden Stresstests jedoch vorsichtiger ausfallen. Die aktuellen Kapitalniveaus und Ertragserwartungen stellten die Institute gut auf mit Blick auf künftige Ausschüttungen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 17:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 00:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.