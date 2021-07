MORGAN STANLEY stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie zu europäischen Medtech-Unternehmen vom Montag./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 11:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben