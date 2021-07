Modern Meat wird bei der Carbone Restaurant Group Lieferant für pflanzliche Fleischalternativen

VANCOUVER, BC (KANADA), 14. JULI 2021- Modern Plant-Based Foods Inc, (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder („Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für pflanzenbasierte Lebensmittel, hat bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Modern Meat eine Partnerschaft zur Lieferung von pflanzenbasierten Fleischalternativen an die Carbone Restaurant Group („CRG“), eine führende Restaurantgruppe und ein Markeninkubator mit Quick-Service-Konzepten, u. a. für Ghost Kitchens, eingegangen ist.

Die in kanadischem Besitz befindliche und in Kanada betriebene CRG hat die Pizzamarke FAST FIRED by Carbone entwickelt, die für ihre individuellen, frischen, authentischen und nachhaltigen Pizzen bekannt ist. FAST FIRED by Carbone ist im Franchising von Restaurants in ganz Kanada aktiv und plant, in den nächsten Jahren bis zu 100 neue Franchises zu eröffnen.

Restaurants von FAST FIRED by Carbone bieten den Modern Meat Crumble an und arbeiten an drei neuen pflanzenbasierten Speisekartenoptionen, die diesen Sommer auf den Markt kommen sollen.

„Wir sind begeistert, dass sich die Carbone Restaurant Group (https://carbonerestaurantgroup.com/) für uns als pflanzliche Alternative der Wahl entschieden hat“, meinte Tara Haddad, Gründerin und CEO von Modern Plant-Based Foods. „Diese Gruppe ist eine schnell wachsende Gesellschaft, die in der Restaurantlandschaft entscheidende Veränderungen bewirkt. Die CRG plant für starkes Wachstum und wird unter der Leitung von CEO und Gründer Benjamin Nasberg von einem Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz unterstützt. Wir erwarten, dass wir in den kommenden Monaten gemeinsam wachsen und erfolgreich sein werden.“

Die CRG ist gut positioniert, um bei neuen Innovationen immer einen Schritt voraus zu sein, und ist mit einigen der weltweit führenden High-Tech-Lebensmittelinnovatoren Partnerschaften eingegangen. Neben Quick-Service-Restaurants investiert die Gruppe auch in Roboter-Verkaufsautomaten für Pizzen sowie in die dazugehörige Technologie. Sie ist darüber hinaus bei Ghost-Kitchen-Marken führend, d. h. bei app-gesteuerten Restaurants, die Essen zum Mitnehmen oder für die Lieferung anbieten. Da Ghost Kitchens keinen Publikumsbereich haben, können sie fast überall errichtet werden, sogar in Schiffscontainern.