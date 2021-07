---------------------------------------------------------------------------

Großtechnisches Programm liefert 20 % höhere Produktausbeute

Ergebnisse sollen in die Konstruktion der neuen australischen Anlage für Batterieanodenmaterial integriert werden



HIGHLIGHTS



- Gesamtproduktausbeute von über 60%



- Fließbild zur Produktion eines neuen ultrafeinen

Hochleistungsanodenprodukts, genannt "Super"-BAM, welches typischerweise einen Preisaufschlag von 20-25 % bedeutet



- Umfangreiche Daten für detaillierte Konstruktionsarbeiten generiert

Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M, OTCQX: ECGFF) freut sich, die Ergebnisse eines internationalen Programms zur mechanischen Formgebung bekannt zu geben, das in Zusammenarbeit mit einem branchenführenden Ausrüstungshersteller in einer großtechnischen Anlage durchgeführt wurde. Das Programm steht in Verbindung mit EcoGrafs Aktivitäten zur Fertigstellung der Konstruktionsarbeiten für seine neue australische Anlage für Batterieanodenmaterial.



Die Produktion von Batterieanodenmaterial (BAM) beinhaltet die mechanische Formgebung und anschließende Reinigung von Flockengraphit-Rohmaterial. Überlegene mechanische Formgebungsfähigkeiten sind entscheidend, um die Kundenanforderungen an Produktgröße, Partikelgrößenverteilung und Klopfdichte zu erreichen. Höhere Ausbeuten im mechanischen Formgebungsprozess führen zu einer verbesserten Produktionseffizienz und Rentabilität.



Ein Hauptziel des gemeinsamen Programms zur mechanischen Formgebung war es, sicherzustellen, dass die neue EcoGraf(TM)-Anlage für Batterieanodenmaterial über maximale Flexibilität verfügt, um eine breite Produktpalette zur Erfüllung der Kundenanforderungen effizient herzustellen.

Die Programmergebnisse bestätigen, dass die neue Anlage in der Lage sein wird, drei Kernproduktreihen zu produzieren, um den Gesamtertrag zu maximieren:



- 15-16µm Batterieanodenmaterial (SpG 16);



- ultrafeines Batterieanodenmaterial, so genannte "Super"-BAM-Produkte, für Hochleistungsbatterieanwendungen, welche verbesserte

Energiedichteeigenschaften erfordern, was typischerweise einen Preisaufschlag von 20-25% gegenüber SpG 16 mit sich bringt; und