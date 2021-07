Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AG für Historische Wertpapiere - HV am 28.08.2021 - die ordentliche Hauptversammlung findet am Samstag, dem 28. August 2021 in der AG für historische Wertpapiere, Salzbergstr. 2, 38302 Wolfenbüttel OT Salzdahlum um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,69 €/Aktie, Kapitalherabsetzung von …