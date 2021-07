München (ots) -



- Der Deloitte Property Index 2021 zeigt in nahezu allen europäischen Ländern

einen deutlichen, wenngleich sehr unterschiedlich ausgeprägten Anstieg der

Kauf- und Mietpreise gegenüber dem Vorjahresniveau

- Beim Wohnimmobilienkauf ist der durchschnittliche Transaktionspreis im

zurückliegenden Jahr in Deutschland um 10,8 Prozent gestiegen; in Großstädten

blieb das Preiswachstum im einstelligen Prozentbereich, mit dem stärksten

Anstieg in Frankfurt (+8,5%)

- In Deutschland muss man für den Kauf einer neuen 70 qm-Wohnung sechs Jahre

lang sparen, gemessen am durchschnittlichen Bruttojahresgehalt hierzulande. Im

europäischen Vergleich liegt Deutschland hier im Mittelfeld, am

erschwinglichsten sind die Wohnimmobilien in Irland, am relativ teuersten in

Serbien



Wie erwartet, haben Wohnimmobilienpreise und Mieten mit der COVID-Krise abermals

deutlich zugelegt - in Deutschland wie im Großteil von Europa: So stiegen die

durchschnittlichen Wohnungspreise in den letzten zwölf Monaten zweistellig.

Deutschland zählt somit innerhalb Europas weiterhin zu einem der teuersten

Wohnimmobilienmärkte.







Wohnimmobilienpreise im vergangenen Jahr in den meisten europäischen Ländern

angezogen, zum Teil zweistellig wie etwa in Deutschland oder den Niederlanden:

Hier stiegen die durchschnittlichen Angebots- und Transaktionspreise jeweils um

10,81 Prozent.



Erstmals als teuerstes europäisches Land liegt Österreich unter den

Teilnehmerländern mit einem Quadratmeterpreis von 4.457 EUR/qm ganz vorne, dicht

gefolgt von Frankreich, wo der Quadratmeter durchschnittlich 36 Euro günstiger

zu haben ist. Dritter auf dem Preistreppchen ist Deutschland mit 4.100 EUR/qm.



Deutlicher Preisanstieg auf dem deutschen Immobilienmarkt



"Die Befürchtungen, dass mit der COVID-Krise auch der Immobilienmarkt leiden

würde, wurden nicht bestätigt - im Gegenteil. Die deutschen Wohnimmobilienpreise

haben sowohl im Kaufmarkt als auch bei den Mieten gegenüber dem Vorjahr noch

einmal deutlich zugelegt", sagt Michael Müller, Partner und Leader des Bereichs

Real Estate bei Deloitte. "Auch das Preisniveau besonders in Mittel- und auch

Osteuropa ist abermals gestiegen."



Der deutsche Wohnungsmarkt hat auch in den vergangenen Monaten seinen Ruf als

"sicherer Hafen" erfolgreich verteidigt, die Preisdynamik ist ungebrochen. So

stiegen die Kaufpreise wie auch die Mieten in den ohnehin teuren Großstädten

weiter an, obgleich mit geringerer Dynamik in sehr zentralen Lagen. Es ist

jedoch zu erwarten, dass sowohl die Kaufpreise und Mieten in den Seite 2 ► Seite 1 von 3



Laut der alljährlichen Immobilienstudie Property Index von Deloitte haben dieWohnimmobilienpreise im vergangenen Jahr in den meisten europäischen Ländernangezogen, zum Teil zweistellig wie etwa in Deutschland oder den Niederlanden:Hier stiegen die durchschnittlichen Angebots- und Transaktionspreise jeweils um10,81 Prozent.Erstmals als teuerstes europäisches Land liegt Österreich unter denTeilnehmerländern mit einem Quadratmeterpreis von 4.457 EUR/qm ganz vorne, dichtgefolgt von Frankreich, wo der Quadratmeter durchschnittlich 36 Euro günstigerzu haben ist. Dritter auf dem Preistreppchen ist Deutschland mit 4.100 EUR/qm.Deutlicher Preisanstieg auf dem deutschen Immobilienmarkt"Die Befürchtungen, dass mit der COVID-Krise auch der Immobilienmarkt leidenwürde, wurden nicht bestätigt - im Gegenteil. Die deutschen Wohnimmobilienpreisehaben sowohl im Kaufmarkt als auch bei den Mieten gegenüber dem Vorjahr nocheinmal deutlich zugelegt", sagt Michael Müller, Partner und Leader des BereichsReal Estate bei Deloitte. "Auch das Preisniveau besonders in Mittel- und auchOsteuropa ist abermals gestiegen."Der deutsche Wohnungsmarkt hat auch in den vergangenen Monaten seinen Ruf als"sicherer Hafen" erfolgreich verteidigt, die Preisdynamik ist ungebrochen. Sostiegen die Kaufpreise wie auch die Mieten in den ohnehin teuren Großstädtenweiter an, obgleich mit geringerer Dynamik in sehr zentralen Lagen. Es istjedoch zu erwarten, dass sowohl die Kaufpreise und Mieten in den