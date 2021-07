Eine ruhige Woche für unser Dachwikifolio

Die Schwankungen bei der Wochenperformance unserer insgesamt 24 Depotwerte halten sich diesmal ebenfalls im Rahmen. Ganz unten in diesem Ranking sehen wir das zuletzt durchaus überzeugende wikifolio MidTermAlpha von Marc Huber mit einem Rückgang von 2,0%. Das wikifolio Special Situations long/short von Christian Scheid kommt als Top-Performer auf der anderen Seite auf einen Wertzuwachs von 2,4%. Damit konnte der Trader seine Bilanz im laufenden Jahr auf plus 1,6% ausbauen und damit auf den fünften Platz unseres internen Depot-Rankings klettern.

Nach einer zuletzt durchweg positiven Phase hat unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection auf Wochensicht mal wieder ein Minus eingefahren. Der Verlust hält sich mit 0,1% allerdings in sehr überschaubaren Grenzen. Weil der DAX gleichzeitig um 0,6% gestiegen ist, hat sich unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 leicht auf jetzt 10,7 Prozentpunkte reduziert.

Im Vorjahr hatte er ebenfalls überdurchschnittlich gut abgeschnitten und mit einem Plus von 116% sogar die beste Performance aller Kandidaten erreicht. In diesem Jahr liegen zurzeit noch die wikifolios Earnings Per Share Surprise Trader (+28,4%) von Christian Nüchter, Aktien-Werte First (+24,1%) von Wilhelm Reuss, Growth Investing Europa + USA (+18,9%) von Thomas Zeltner und Snoops-Trading (+18,4%) von Richard Schmutzler vor ihm.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.