500 Punkte in zwei Tagen: Der DAX greift oben noch mal an

Der DAX hat sich in dieser Woche mal wieder an das obere Ende der immer noch intakten Seitwärtsrange zwischen 15.300 und 15.500 Punkten herangetastet. Zu einem Ausbruch nach oben kam es bislang aber noch nicht.

Unsere beiden im direkten Wettbewerb mit dem DAX stehenden wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 haben sich analog zu der Indexentwicklung bewegt. Wir sind hier unverändert „einfach Long“ investiert, da sich an den für uns relevanten Rahmenbedingungen nichts geändert hat. Der GDL-Indikator steht weiterhin bei der maximal möglichen Zahl von fünf Punkten, da der DAX über den beiden gleitenden Durchschnitten (65 und 260 Tage) liegt, beide GDL ansteigen und die 65-Tage-Linie oberhalb der 260-Tage-Linie verläuft. Das Euwax Sentiment wiederum notiert mit aktuell 3,83 Punkten in der Pluszone und zeigt damit einen mehrheitlichen Optimismus der Trader an der Börse Stuttgart an. Von einem Warnsignal sind wir aber noch ein gutes Stück entfernt. Dazu kommt es in der Regel auch erst dann, wenn der DAX in einen Korrekturmodus übergeht und die Anleger daraufhin massiv auf steigende Kurse spekulieren.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.