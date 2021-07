---------------------------------------------------------------------------

SURTECO GROUP SE: Michael Phillips als neuer CEO für das Nordamerikageschäft

Mit Wirkung vom 15. Juli 2021 werden alle SURTECO-Geschäfte in Nordamerika von Michael Phillips als CEO geleitet. Dies steht im Einklang mit der neuen weltweiten SURTECO-Strategie. Lokales Management und die Konzentration auf zukünftiges Wachstum und Investitionen auf dem nordamerikanischen Markt stehen dabei im Fokus. Die drei strategischen nordamerikanischen Geschäftseinheiten Druck, Folien und Kanten fallen somit unter die gleiche Führung und Servicephilosophie.



Herr Phillips trat im Mai 1988 dem Unternehmen Linnemann USA bei. Er führte die North American Paper Division durch die Fusion mit Bausch zur BauschLinnemann North America, begleitete die Akquisition und Asset Deals von Coastal Paper und CDM sowie die Integration von SUDDEKOR LLC in die aktuelle SURTECO Nordamerika. Herr Phillips ist in Industrieverbänden aktiv und war Mitglied des Board of Directors der Laminating Materials Association, der Decorative Surfaces Conference und der Composite Panel Association. Durch diese organisatorische Änderung werden auch die Marken Döllken und Canplast unter die gleiche nationale Führung gestellt.

Herr Phillips berichtet direkt an Wolfgang Moyses, CEO der SURTECO GROUP SE. Der Beirat für das Nordamerikageschäft besteht aus folgenden Personen:

Lawrence Schorr, nicht geschäftsführenden Vorsitzender (Ehemaliger CEO von Simona America Inc. - siehe Biografie unten).

Michael Phillips, CEO SURTECO Nordamerika

Wolfgang Moyses, CEO SURTECO GROUP SE

Andreas Pötz, CFO SURTECO GROUP SE

Maximilian Betzler, CSO Decoratives Europe



Herr Betzler wird als derzeitiger CEO für Nordamerika zurücktreten und sich auf das expandierende Geschäft von SURTECO Decoratives in Europa konzentrieren. Die Gesellschaft dankt Herrn Betzler für seine Führung in Nordamerika in den letzten drei Jahren, die sicherlich noch nie dagewesene Herausforderungen gesehen hat.