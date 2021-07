SEEON (dpa-AFX) - Die CSU besteht auf versprochenen Steuerentlastungen nach der Bundestagswahl Ende September und setzt damit die CDU und den gemeinsamen Kanzlerkandidaten Armin Laschet unter Druck. Die Forderung nach Steuerentlastungen stehe "schwarz auf weiß" im gemeinsamen Wahlprogramm, auf das sich CDU und CSU geeinigt hätten, sagte CSU-Chef Markus Söder am Mittwoch vor einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Kloster Seeon. Es sei nun "die Zeit für einen steuerpolitischen Aufbruch in Deutschland".

Er sei "ein wenig verwundert" gewesen über ein Interview Laschets am Wochenende, sagte Söder anschließend nach Teilnehmerangaben vor den Abgeordneten in seiner Grundsatzrede - und nannte die Durchsetzung von Steuersenkungen "eine Frage der Glaubwürdigkeit". Laschet, der am Donnerstag in Seeon erwartet wird, hatte am Sonntag in der ARD erklärt, er sehe "im Moment" keinen Spielraum für Steuererleichterungen, "dazu haben wir nicht das Geld". Zugleich hatte er betont, die Union plane auch keine Steuersenkungen.