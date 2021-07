BONN (dpa-AFX) - Die Betreiber der Strom- und Gasnetze in Deutschland müssen sich auf geringere Einnahmen einstellen. Die Bundesnetzagentur will ihnen wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase die Renditen auf das eingesetzte Kapital kürzen. "Die Renditen der Netzbetreiber werden von den Netznutzern bezahlt, also Verbrauchern, Industrie und Gewerbe. Diese dürfen nicht unnötig belastet werden", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, am Mittwoch. Aus der Energiewirtschaft kam heftige Kritik an den Plänen. Unzureichende Investitionsbedingungen für den Netzausbau und Netzumbau gefährdeten die Energiewende.

Derzeit beträgt der sogenannte Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen 6,91 Prozent und für Altanlagen 5,12 Prozent jeweils vor der Körperschaftsteuer. Die Sätze könnten künftig auf mindestens 4,59 Prozent für neue Leitungen und 3,03 für bestehende Netze sinken. "Die gesunkenen Zinssätze spiegeln das geringere Zinsniveau an den Kapitalmärkten wider", betonte Homann. Investitionen in Netze blieben attraktiv.