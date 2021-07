Rain Carbon nutzt Position als Innovationsführer, um neue Zukunft für seine Branche in einer nachhaltigeren Welt zu schaffen

„Auf der Grundlage unserer über hundertjährigen Erfahrung als Branchenführer und Innovator haben wir uns dazu verpflichtet, eine neue Zukunft für Rain Carbon zu schaffen, die es unserem Unternehmen möglich macht, schnell auftretende Kundenbedürfnisse zu erfüllen, und die Transformation unserer Branche in einer Welt beschleunigt, in der sauberere, umweltfreundlichere, leichtere und schnellere Produkte und Fertigungsprozesse immer wichtiger werden", erklärte Gerry Sweeney, Präsident von Rain Carbon.

Zum Ansatz des Unternehmens gehören zwei neue Nachhaltigkeitsinitiativen. Der erste ist eine detaillierte Analyse des CO2-Fußabdrucks der Kalzinieranlage des Unternehmens in Visakhapatnam („Vizag"), Indien. In einer Ende 2020 veröffentlichten technischen Abhandlung wurde das Ausmaß der mit der Kraft-Wärme-Kopplung erreichbaren Reduzierung der Kohlendioxidemissionen – etwa 45 % – hervorgehoben. Die Abhandlung präsentiert auch Daten zur Leistung des Weltklasse-Schwefeldioxid-Wäschesystems von Vizag, das die SO 2 -Emissionen der Anlage praktisch eliminiert hat und ein nachhaltiges Nebenprodukt erzeugt, das von der lokalen Ziegelindustrie verwendet wird.

Die zweite Initiative ist das Ergebnis einer Keynote-Session auf der diesjährigen TMS-Jahreskonferenz – „Sustainability in the Aluminum Supply Chain" („Nachhaltigkeit in der Aluminium-Lieferkette") – die von Rain Carbon geleitet wurde. Das Unternehmen arbeitet nun an einer detaillierten CO2-Bilanz-Analyse mit einem seiner Aluminiumschmelzekunden und zwei Rohstofflieferanten, um die Cradle-to-Gate-Emissionen bei der Herstellung von kohlenstoffarmem Aluminium besser zu quantifizieren. Die Ergebnisse sollen bis Ende 2021 veröffentlicht werden.

„Wir leben in einer Gesellschaft, in der Nachhaltigkeit schnell zu einer Lizenz für Unternehmen wird, Geschäfte zu machen. Das liegt an den wachsenden Anforderungen an reduzierte Treibhausgasemissionen, geringeren Energieverbrauch, ‚das Richtige zu tun', wenn es um die soziale Verantwortung von Unternehmen geht, und vieles mehr", erklärte Sweeney. „Bei Rain Carbon wissen wir, dass nichts einen größeren Einfluss auf den Erfolg unseres Unternehmens hat als unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit und die Fähigkeit, den damit verbundenen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden."