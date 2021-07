Neuwied, Deutschland und Geleen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Zusammenarbeit

der zwei innovativen Unternehmen ist angelaufen - Jungunternehmer können sich

jetzt bewerben



Erstmals richtet die Lohmann GmbH & Co. KG ihren Fokus auch auf Startups. Hierzu

konnte das mittelständische Neuwieder Familienunternehmen mit Brightlands

Chemelot Campus, einen Innovationscampus für Chemie und Werkstoffe mit Sitz in

Sittard-Geleen, einen erfahrenen Partner gewinnen. Die Niederländer sind Europas

Nummer Eins in der Förderung von Startups im Bereich nachhaltige Innovationen.

Weil dazu auch moderne und umweltfreundliche Werkstoffe gehören, passt die

Kooperation auch thematisch hervorragend. Denn als intimer Branchenkenner ist

Lohmann in der Lage, Jungunternehmen mit fachspezifischer Expertise zu

versorgen. Startups haben nun die Möglichkeit, sich für die Lohmann Brightlands

Startup Challenge zu bewerben.







einer der Weltmarktführer im Bereich von High-End Klebelösungen für die

Industrie ist das Unternehmen offen für neue Technologien aus verschiedenen

Richtungen und nutzt dabei seine große Innovationskraft. Und der Zeitpunkt ist

gut gewählt, denn Klimawandel und ein wachsendes Umweltbewusstsein verlangen von

vielen Branchen und ihren Technologien ein Umdenken. Gerade Innovationen im

Bereich Werkstoffe und Chemie boomen aktuell und mit ihnen die entsprechenden

Startups. Und es sind genau diese Jungunternehmer, an die sich das gemeinsame

Angebot von Lohmann und Brightlands richtet. Der Name der Gemeinschaftsaktion:

die Lohmann Brightlands Startup Challenge. "Bereits Ende 2020 haben wir den

Kontakt zu den Niederländern hergestellt", so Evert Smit, Director Scouting und

Projektverantwortlicher auf der Seite von Lohmann. "Jetzt geht das Projekt

gewissermaßen in die heiße Phase, nämlich die Einladung der Interessenten, die

Auswertung der Bewerbungen und schlussendlich die Entscheidung für die

Kandidaten, die wir unterstützen möchten."



Kostenfreies Förderprogramm für Startups aus Chemie und Materialwirtschaft



Seit dem 04.06.2021 können sich Startups für die Lohmann Brightlands Startup

Challenge bewerben. In diesem zunächst auf ein Jahr begrenzten Förderprogramm

stellen Bonding Engineers von Lohmann und erfahrene Chemie-Business Developer

von Brightlands Chemelot Campus ihre gebündelte Expertise zur Verfügung, um den

Nachwuchsunternehmern bestmögliche Starthilfe zu geben. Auf der eigens dafür

geschaffenen Landingpage ( https://www.brightlands.com/brightlands-chemelot-camp

us/lohmann-brightlands-startup-challenge ) können sich Kandidaten noch bis Ende

2021 um eine Teilnahme bewerben. Voraussetzung für die Berücksichtigung ist ein Seite 2 ► Seite 1 von 2



