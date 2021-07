MORGAN STANLEY stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Das vorläufige Zahlenwerk des Bekleidungsherstellers zum zweiten Quartal sei vielversprechend, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Sektor lieferten die Zahlen eine solide Vorlage./mf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 20:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.