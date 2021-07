Der US-Senat nimmt einen neuen Anlauf zur Legalisierung von Cannabis. Schon am Mittwoch soll eine neue Gesetzesinitiative vorgestellt werden. Frischer Rückenwind für die stark regulierte Wachstumsbranche.

Bereits im Februar hatte Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer im Senat, erklärt: „Meiner Meinung nach reicht es nicht aus, nur die Cannabis-Prohibition zu beenden. Ich denke, wir müssen das Leben der Menschen wiederherstellen, die am meisten durch den gescheiterten „War on Drugs“ geschädigt wurden, vor allem schwarze Amerikaner.“

Die Demokraten, die seit Anfang des Jahres eine knappe Mehrheit in der Senatskammer haben, planen am Mittwoch einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der weitreichende Lockerungen für die Cannabis-Branche mit sich bringt. Medienberichten zufolge soll Cannabis auf Bundesebene legalisiert und reguliert werden. Der „Cannabis Administration and Opportunity Act“ soll Marihuana von der Liste gefährlicher Substanzen nehmen Gewaltlose Vergehen würden aus den Akten gestrichen. Einzelne Bundesstaaten dürfen jedoch ihre eigenen Beschränkungen beibehalten.

Nach der Vorstellung des Gesetzespakets soll der Vorschlag im September offiziell zur Entscheidung in den Senat eingebracht werden.

Bislang wird die Marihuana-Branche in den USA stark reguliert. Unter anderem ist ihr Zugang zu Bankdienstleistungen stark eingeschränkt. Der neue Gesetzesentwurf soll das ändern und könnte nach Ansicht von Experten zu einem Befreiungsschlag werden. Denn auch steuerlich könnten Erleichterungen auf die Unternehmen zukommen, so Ringler. „Dies würde für in USA tätige Cannabisunternehmen wichtige Steuervorteile bedeuten, da dann der §280E wegfallen würde“, so Fondsmanager und Cannabis-Experte Carsten Ringler. Bislang dürfen Cannabis-Unternehmen, da sie mit verbotenen Substanzen handeln, keine Geschäftskosten absetzen.

Der neue Anlauf zur Legalisierung half auch den Aktien mehrerer Cannabisunternehmen auf die Sprünge. Branchengrößen wie Tilray, Aurora oder Canopy Growth legten nach Bekanntwerden des Vorhabens zu. „Je nach Inhalt der finalen Version und Resultat der Abstimmungsergebnisse des sogenannten „Cannabis Administration and Opportunity Act“ könnte es ein spannender Sommer im Sektor werden“, glaubt Ringler, der den Publikumsfonds GF Global Cannabis Opportunity managt. „Solide finanzierte und breit aufgestellte Multi-State-Operators (MSO) dürften besonders von gesetzlichen Erleichterungen profitieren. Diese MSOs stellen einen wichtigen Schwerpunkt in unserer Fonds-Allokationsstrategie dar.“

Der GF Global Cannabis Opportunity Fund investiert abseits der großen Börsenlieblinge in einen aktiv gemanagten Korb von aussichtsreichen Cannabis- und Psychedelika-Aktien. Als erster Publikumsfonds seiner Art bietet er mit knapp 50 breit diversifizierten Werten eine gute Gelegenheit für Anleger, von dem Trend der Branche zu profitieren.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Hintergrundinformationen zum Fonds:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar!

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG.

Kurzprofil des Fonds:

Name GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN LI0507461338 WKN A2P2FA Ticker Bloomberg CANABIS LE Ticker Deutschland Ausgabeaufschlag Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch smartbroker.de) Erfolgsverwendung Thesaurierend Managementvergütung 1,30% p.a. Performance-Fee 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Interessenkonflikt

Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV.

Der Fondsmanager Carsten Ringler besitzt Anteile des GF Global Cannabis Opportunity Funds.

Risikohinweis

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.