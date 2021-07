Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Denn Moderna kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bis dato hatten 204,30 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Alle Moderna-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

Fazit: Bei Moderna geht es ordentlich zur Sache.