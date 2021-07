18:32 Uhr Castor nimmt 45 Mio. US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde auf, um die Prozesse klinischer Studien zu modernisieren und den Nutzen von Forschungsergebnissen für die Lebensqualität von Patienten zu maximieren Business Wire (dt.) | Weitere Nachrichten

18:32 Uhr Transcat Announces First Quarter Fiscal Year 2022 Conference Call and Webcast Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

18:31 Uhr Sungrow FPV Technology Boosts Renewable Energy Projects in Israel PR Newswire (engl.) | Pressemitteilungen

18:30 Uhr West Syndrome Market is Projected to Rising at a Steady Growth at a 5.8% CAGR During the Study Period [2018-2030], Analyses DelveInsight PR Newswire (engl.) | Pressemitteilungen

18:30 Uhr State Auto Financial Responds to A.M. Best Announcement Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

18:29 Uhr FormFactor to Announce Second Quarter 2021 Financial Results on July 28th globenewswire | Weitere Nachrichten

18:27 Uhr Holding(s) in Company globenewswire | Weitere Nachrichten

18:24 Uhr Politik: Linken-Chefin drängt Lindner zur Intervention in Thüringen Redaktion dts | Weitere Nachrichten