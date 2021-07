Mercer verstärkt Internationale Transformation Practice mit Kai Anderson, einem der führenden 40 HR-Köpfe Deutschlands, und Armin von Rohrscheidt

Frankfurt (ots) - Um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern, müssen

sich diese ständig und viel schneller als jemals zuvor verändern. Sie sehen sich

zunehmend mit einem erhöhten Risikoumfeld, einer steigenden Regulierung, dem

wachsenden Einfluss verschiedener Stakeholder sowie neuen Geschäfts- und

Arbeitsmodellen konfrontiert. Zudem hat Corona noch einmal gezeigt, wie wichtig

aber auch fragil unsere Gesundheit und unser Wohlstand sind. Weltweit stehen

Unternehmen vor einem multidimensionalen Wandel.



Zur Unterstützung von Unternehmen beim Erreichen ihrer Wachstums- und

Transformationsziele basierend auf einem nachhaltigen Managen ihrer zwei

wichtigsten Unternehmens-Ressourcen für Wachstum: Menschen (People) und

Finanzmittel (Investment), stärkt Mercer die internationale Transformation

Practice.





Zwei Partner des 2017 übernommenen Beratungsunternehmens Promerit erhalten mehrVerantwortung in der globalen Mercer Organisation:Armin von Rohrscheidt, bislang Partner in der HR Transformations Service Linevon Promerit, wird Global HR Transformation Leader. Er wird in seiner neuenFunktion das erfolgreiche HR Transformationsmodell, die Beratung zumHR-Service-Portfolio und zu HR Target Interaction / Target Operating Modellesowie HR-Digitalisierung weiterentwickeln.Kai Anderson, Gründer von Promerit und bislang Kopf der BusinessTransformationseinheit von Promerit, wird Partner Global Business Solutions. Erwird für Mercer strategische Zukunftsthemen wie Workforce Transformation, Futureof Work weltweit weiterentwickeln. Insbesondere für den unvermeidlichen Trenddes nachhaltigen Personalmanagements (People Sustainability) wird erzukunftsweisende Beratungskonzepte entwickeln.Eben für diese Trend-Spürnase wurde Anderson ganz aktuell von der Redaktion desPersonalmagazins, einer der führenden Fachzeitschriften für das HR-Management,als einer der 40 führenden Köpfe des HR-Managements in Deutschland gekürt.Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten in den Kategorien Management, Wissenschaftund Beratung. Anderson erhält diese Auszeichnung zum vierten Mal und gilt alsfeste Größe in der HR-Community.Anderson ist überzeugt, dass People Management der entscheidende Faktor fürerfolgreiche Transformationen und nachhaltiges Unternehmenswachstum ist.Gemeinsam mit dem Mercer-Team unterstützt er die Personalverantwortlichen, dasBewusstsein und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, um dem Anspruch gerecht zuwerden.Mit Anderson und von Rohrscheidt integriert Mercer das Know-how von Promeritweiter in den internationalen Kontext. Im Zusammenspiel mit dem