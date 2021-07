Freiburg, 14. Juli 2021

AEVIS VICTORIA SA - Rücktritt aus dem Verwaltungsrat



Anne-Flore Reybier hat den Verwaltungsrat von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) über ihren Rücktritt, aus persönlichen Gründen und mit sofortiger Wirkung, informiert.

Die Generalversammlung hat Anne-Flore Reybier am 30. April 2020 in den AEVIS-Verwaltungsrat gewählt. Sie war Mitglied des Prüfungs- und des Strategieausschusses.

Der Verwaltungsrat bedauert die Entscheidung und dankt Anne-Flore Reybier für ihr Engagement und ihren Beitrag. Der Verwaltungsrat wird zu gegebener Zeit über einen möglichen Ersatz entscheiden.

