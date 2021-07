Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

XPRIZE enthüllt XPRIZE Feed the Next Billion Semifinalisten-Teams im Wettbewerb um die Proteine von morgen XPRIZE gibt heute mit Freude die 28 Halbfinalisten-Teams bekannt, die bei XPRIZE Feed the Next Billion weiterkommen. Der Wettbewerb mit einem Preisgeld von 15 Millionen USD, der im Dezember 2020 gestartet wird, zielt darauf ab, die Art und Weise, …