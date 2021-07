Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Wien Schluss ATX leicht im Plus Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit leichten Aufschlägen geschlossen. Der ATX stieg um 0,20 Prozent auf 3439,36 Punkte. Der ATX-Prime erhöhte sich um 0,20 Prozent auf 1747,42 Zähler. Während des Handels wurden in der Eurozone Produktionszahlen …