BioNTech und Pfizer werden weitere 20 Millionen Dosen ihres COVID-19 Impfstoffs Comnirnaty (BNT162b2) an Vietnam liefern. Einem Reuters-Bericht zufolge sollen mit den zusätzlichen Impfstoff-Kapazitäten in dem asiatischen Land Impfungen bei 12- bis 18-Jährigen durchgeführt werden. Ebenso will man Comirnaty als Booster-Impfstoff bei Personen nutzen, denen zuvor eine Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca injiziert wurde.Bisher ist ...