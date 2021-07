Köln (ots) - Für einen VW mit EA288-Motor kann ein Käufer Schadenersatz wegen

Manipulation beim Abgas-Verhalten verlangen - auch wenn kein Rückruf erfolgte

und der Motor vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen wurde: So entschied das

Landgericht Mannheim im Fall einer Klägerin, die von der

Verbraucherrechtskanzlei Decker & Böse vertreten wurde (Az: 6 O 329/20). Die

Entscheidung reiht sich ein in eine Serie von positiven Urteilen für Kläger mit

EA288-Motor, die für VW nun zur zweiten Runde im Diesel-Skandal wird.



Der Diesel-Motor EA288 ist der Nachfolger des EA189, bei dem schon seit Jahren

klar ist, dass die Abgaswerte manipuliert wurden. Der Volkswagen-Konzern hat

nach eigenen Angaben allein in Deutschland rund 2,4 Millionen Fahrzeuge mit

EA189 zurückgerufen. Dies geschah auf Anordnung des Kraftfahrtbundesamtes. Der

Nachfolge-Motor EA288 sei hingegen nicht betroffen, erklärte der Automobilbauer

2015 ausdrücklich in einer Medienmitteilung.









Das sehen nun immer mehr Gerichte anders. Das Landgericht Mannheim verwarf die

Abwehr-Argumente von VW, der EA288 sei in Ordnung, schließlich habe der

Dieselmotor eine Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt erhalten und ein

Rückruf sei weder angeordnet worden noch freiwillig erfolgt. Das Landgericht

Mannheim entschied, dass das Kraftfahrtbundesamt für die juristische Beurteilung

des EA288 bedeutungslos sei. In größter Klarheit heißt es im dem Urteil:



Eine Rechtsausübungspraxis einer Behörde begründet weder deren Rechtmäßigkeit

noch eine Vermutung dafür. Dass das Kraftfahrzeugbundesamt den

streitgegenständlichen Pkw bislang nicht zurückgerufen hat, ist unerheblich.



Ulf Böse, Partner bei Decker & Böse und auf Diesel-Klagen spezialisierter

Rechtsanwalt: "VW hat versucht, sich hinter dem Kraftfahrtbundesamt zu

verstecken und machte sozusagen einen Persilschein vom Amt geltend. Das ist

grandios gescheitert."



Alleiniger Maßstab für das Landgericht Mannheim war, ob eine im EA288

nachgewiesene Fahrkurven-Erkennung eine unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne

des Europarechts (Verordnung EG 715/2007) ist oder nicht - dies wurde bejaht,

unter anderem mit Verweis auf das Oberlandesgericht Naumburg.



In dem Urteil zitierten die Richter des Oberlandesgerichtes Naumburg ein

internes Dokument von VW ("Applikationsanweisung

dass den Verdacht nährt, dass die Fahrkurven-Erkennung im EA288 vor allem dazu

diente, eine Abgas-Testsituation zu erkennen und dann günstige Abgas-Werte

vorzutäuschen. Im gleichen Dokument heißt es laut OLG Naumburg, dass für alle

Fahrzeuge mit einem Produktionsstart ab der 22. Kalenderwoche des Jahres 2016

"die Fahrkurven aus der Software entfernt" werden sollte - also einige Monate

nach Aufdeckung des Diesel-Skandals beim EA189.



Zweite Runde für VW im Diesel-Skandal



Zuvor hatten bereits eine Reihe von Landgerichten den Klägern Recht gegeben, die

Schadenersatz für Fahrzeuge mit einem EA288 Motor gefordert hatten, etwa das

Landgericht Wuppertal, das Landgericht Regensburg (73 O 1181/19) oder das

Landgericht Offenburg (2 O 168/20).



Rechtsanwalt Böse: "Die Urteile zeigen, dass der Diesel-Skandal für VW nun in

die zweite Runde geht. VW-Kunden mit einem solchen Motor sollten nicht zögern,

Ansprüche prüfen zu lassen, um eine mögliche Verjährung zu verhindern." Weitere

Infos gibt es online unter:



Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.db-anwaelte.de/aktuelles/abgasskandal/ea288/



