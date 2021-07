Ölpreise geben deutlich nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch deutlich gesunken. Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,07 US-Dollar. Das waren 1,45 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,72 Dollar auf 73,53 Dollar. Ihre Vortagesgewinne gaben die Ölpreise so wieder ab.

Getrieben wurde der Rückgang durch den am Nachmittag veröffentlichten Öllagerbericht in den USA. Zwar sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Allerdings stiegen die Bestände an Benzin und Destillaten. Händler verwiesen auf eine gesunkene Treibstoffnachfrage.

Unterdessen zeichnet sich beim Ölverbund Opec+ nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Lösung in den festgefahrenen Gesprächen zur künftigen Förderpolitik ab. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten sich zu einem Kompromiss mit anderen Staaten der Opec+ durchgerungen, berichtete Bloomberg am Mittwoch und bezog sich dabei auf einen namentlich nicht genannten Delegierten. Wie es weiter hieß, soll es schon bald ein Termin für ein neues Treffen der Mitgliedsstaaten des Ölverbunds geben./jsl/jha/