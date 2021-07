Hisense verblüfft bei der EURO 2020, Laser-TV-Lieferungen wachsen im ersten Halbjahr 2021 um mehr als das Zehnfache

QINGDAO, China, 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Nach vielen intensiven Spielen endete das am heiß erwartete Finale der EURO 2020 damit, dass Italien die Trophäe in die Höhe stemmte und Meister wurde. Als globaler Sponsor der EURO 2020 hat Hisense durch jahrelange Erfahrung im Sportmarketing und in technologischen Innovationen auch eine Spitzenposition in Sachen Markenreputation und Produktverkauf erreicht. Darüber hinaus haben sich von Januar bis Juni 2021 die Hisense Laser-TV-Lieferungen weltweit (ohne den chinesischen Markt) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verzehnfacht.

Mit der Konsolidierung der Markenstärke und der globalen Marktexpansion ist das Sportmarketing eine unverzichtbare Wahl der Globalisierungsstrategie von Hisense. Begünstigt durch die weltweite Popularität und den Einfluss der EURO 2020 hat der Slogan "Hisense 100' Laser TV" bemerkenswerte öffentliche Aufmerksamkeit erregt, die Marktbekanntheit der Premium-Produkte erhöht, die Technologie und Stärke von Hisense den globalen Verbrauchern präsentiert und tiefgreifende Partnerschaften mit vielen globalen Geschäftspartnern aufgebaut.

Durch den jahrelangen Aufbau eines weltweiten Rufs und die Vorteile des Sportmarketings hat Hisense Laser TV große Erfolge in den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika, Dubai, Frankreich und anderen Schlüsselmärkten, insbesondere auf dem europäischen Markt, erzielt. Zum Beispiel hat die spanische Fußballnationalmannschaft während der EURO 2020 8 Sets der 100-Zoll-Laser-TVs von Hisense gekauft und 6 davon an die Spieler verschenkt; Boulanger, ein führender französischer Einzelhändler für Haushaltsgeräte, wurde zum wichtigsten Geschäftspartner von Hisense und hat Initiativen ergriffen, um Hisense-Laser-TVs in 13 Geschäften in Frankreich aufzustellen und die Anerkennung der High-End-Produkte von Hisense in Europa zu maximieren.

Um den Ansprüchen des High-End-Marktes in Dubai gerecht zu werden, kombinierte Hisense den Laser-TV-Bildschirm mit einem goldenen Rahmen, um einen künstlerischen High-Tech-Fernseher zu schaffen, der von vielen Verbrauchern in Dubai gelobt wurde. So sind viele von Dubais Royals, seiner berühmten Sängern und Unternehmen treue Kunden von Hisense. Vom Golfclub in Arabian Ranches bis hin zur Sheikh Zayed Road sind Hisense Laser TVs an prominenten Orten zu finden und entwickeln sich zum beliebtesten Trendprodukt in Dubai.

Bis Ende 2020 wuchs der kumulierte Umsatz von Laser TV in Übersee im Vergleich zum Vorjahr um 120 %. Hisense konnte sein kontinuierliches Wachstum beibehalten und den Markt weiter ausbauen. selbst die Pandemie im Jahr 2020 konnte das Unternehmen nicht stoppen.

Durch technologische Innovationen zum Weltmarktführer in der Laser-TV-Branche aufgestiegen

Der Erfolg von Hisense Laser-TV ist auch untrennbar mit kontinuierlichen technologischen Durchbrüchen verbunden. Seit 2007 entwickelt Hisense Laser-TVs. Nach 7 Jahren des Bemühens schaffte Hisense den technischen Durchbruch von 0 auf 1 und brachte 2014 seinen ersten Laser-TV auf den Markt. Im Jahr 2021 bringt Hisense Laser-TVs in eine neue Ära, indem es den weltweit ersten 100-Zoll-TriChroma-Laser-TV in Vollfarbe auf den Markt bringt.

Hisense hat weltweit 1366 Patente im Bereich Laser-TV angemeldet und möchte die Entwicklung der Laser-TV-Industrie vorantreiben, indem es Patente, Technologien und geistige Eigentumsrechte innerhalb von fünf Jahren mit der Industrie teilt. Der Präsident der Hisense Group, Jia Shaoqian, sagte: „Derzeit halt sicher der Erfolg von Laser-TVs noch in Grenzen. Aber Hisense zielt darauf ab, in Zukunft eine technologisches Netzwerk zu bilden und mehr Unternehmen Zugang zu dieser Branche zu ermöglichen."

Der weltweite Erfolg von Hisense Laser-TVs ist kein Zufall, sondern eine Bestätigung der technologischen Stärke, der Markenfähigkeit und der Innovationskraft von Hisense. Der bemerkenswerte Laser-TV-Auftritt bei der EURO 2020 beschleunigte den Globalisierungsprozess von Hisense. Unter der Federführung von Hisense erleben Laser-TVs und die Branche weltweit eine enorme Expansion.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573043/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573042/image2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1573041/image3.jpg