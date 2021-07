Draegerwerk Q2 EBIT Falls to EUR 80 Million from EUR 102 Million Autor: PLX AI | 14.07.2021, 19:33 | 35 | 0 | 0 14.07.2021, 19:33 | (PLX AI) – Draegerwerk 1H EBIT EUR 209 million.Draegerwerk 1H net sales EUR 1,633 million.Q2 sales EUR 841 million up from EUR 788 million same period last yearQ2 EBIT EUR 80 million, down from EUR 102 million same period last yearAt around EUR 738 … (PLX AI) – Draegerwerk 1H EBIT EUR 209 million.Draegerwerk 1H net sales EUR 1,633 million.Q2 sales EUR 841 million up from EUR 788 million same period last yearQ2 EBIT EUR 80 million, down from EUR 102 million same period last yearAt around EUR 738 … (PLX AI) – Draegerwerk 1H EBIT EUR 209 million.

Draegerwerk 1H net sales EUR 1,633 million.

Q2 sales EUR 841 million up from EUR 788 million same period last year

Q2 EBIT EUR 80 million, down from EUR 102 million same period last year

At around EUR 738 million order entry in the second quarter was at a similarly high level as in the first three months of the year

At around EUR 738 million order entry in the second quarter was at a similarly high level as in the first three months of the year

Outlook was already adjusted on June 21: net sales to decline currency-adjusted by between -2.0 and -6.0 percent and EBIT margin is expected to be between 8.0 and 11.0 percent for the year



