CSC und SecurityScorecard schließen Partnerschaft zur Minderung von Domain-Sicherheitsrisiken

CSC, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschäfts-, Rechts-, Steuer- und Domain-Sicherheit, meldete heute über seinen Geschäftsbereich Digital Brand Services (DBS) die Schließung einer strategischen Allianz mit SecurityScorecard, dem weltweit führenden Anbieter von Sicherheitsbewertungen. Ziel ist es, den Nutzern der SecurityScorecard-Plattform Einblicke in die Domänensicherheit zur Bewertung von Cyberrisiken in Unternehmen zu gewähren. Die derzeit schädlichsten Angriffe - Ransomware, Business Email Compromise (BEC oder auch "CEO Fraud"), Identitätsdiebstahl und Netzwerkeinbrüche - beginnen mit Phishing-Angriffen, die oft einen gekaperten Domainnamen über einen Angriff auf die Domain-Registrierungsstelle, eine betrügerische Doppelgänger-Domain, gefälschte E-Mail-Header oder die Übernahme eines E-Mail-Kontos ausnutzen. Vielen der größten Unternehmen der Welt fehlt es noch immer an grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen für ihre Domains, was sie zu bevorzugten Zielen für böswillige Akteure macht.

“Die eigentliche Ursache der schwerwiegendsten Cyber-Bedrohungen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, ist oft ein Angriff auf die Domains oder das Domainnamensystem (DNS), der böswilligen Akteuren eine Startplattform für größere Angriffe bietet”, sagt Mark Calandra, President des CSC-Geschäftsbereichs Digital Brand Services. “Als sicherheitsbewusstester Registrar für Unternehmens-Domains freut sich CSC über die Partnerschaft mit SecurityScorecard. Damit ist SecurityScorecard der erste Anbieter, der Einblicke in die Sicherheit von Domains in seine Plattform integriert und damit Unternehmen eine aussagekräftigere Möglichkeit bietet, sich gegen Cyber-Bedrohungen durch Lieferanten zu schützen. Dies hilft den Unternehmen auch, den Grad des Risikos besser zu verstehen, dem sie ausgesetzt sind, wenn sie mit einem Domain-Registrar für Privatanwender arbeiten.”

“Wir freuen uns über die Partnerschaft mit einem Enterprise-Class-Domain-Registrar wie CSC, denn so können wir Unternehmen, die Registrierstellen für Privatanwender nutzen, über einen besseren und effektiveren Sicherheitsansatz aufklären”, sagte Aleksandr Yampolskiy, CEO von SecurityScorecard. “Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen und Versicherer durch sehr sinnvolle und proaktive Maßnahmen zum Schutz vor Domain- und DNS-Angriffen mögliche Cyberrisiken und -angriffe besser erkennen können, noch bevor sie auftreten."