CTI Clinical Trial and Consulting Services kündigt Übernahme des europäischen Unternehmens Dynakin an

CTI Clinical Trial and Consulting Services (CTI), ein global operierendes, in Privatbesitz befindliches Full-Service-Auftragsforschungsunternehmen, gibt die Übernahme von Dynakin bekannt. Dynakin ist ein Auftragsforschungsunternehmen, das über ein GLP-Biolabor verfügt und modellbasierte Dienstleistungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet. Das Unternehmen kann fast zwanzig Jahre Erfahrung vorweisen und verfügt über ein starkes lokales Know-how in Europa.

CTI arbeitet daran, die Labordienstleistungen zur Unterstützung der Forschung im Bereich seltener Krankheiten und im Bereich der Zell- und Gentherapie in allen Regionen der Welt auszubauen. Ein wegweisendes Labor für den amerikanischen Doppelkontinent wird derzeit in Cincinnati (USA) gebaut. Künftig wird das Unternehmen in Europa und in der Region MEA durch die Labordienstleistungen von Dynakin unterstützt. Die Leistungen von Dynakin im Bereich der Wirkstoffmodellierung (Pharmakometrie) ergänzen die Arbeit der Abteilung Regulatory and Scientific Affairs von CTI. Sie bieten Unterstützung bei Dosierungs- und Zulassungsentscheidungen in allen Entwicklungsstadien bzw. bestätigen diese und ermöglichen eine optimale Konzeption klinischer Studien. Die CRO-Leistungen von Dynakin werden mit dem klinischen Team von CTI in Europa zusammengeführt. Die Mitbegründerinnen von Dynakin, Dr. Monica Rodriguez und Dr. Nerea Leal, werden bei CTI neue Funktionen übernehmen, in denen sie ganz wesentlich zum Wachstum des Unternehmens beitragen werden.