Die Batterie-Revolution kommt aus Ulm

Die SAX Power GmbH, ein Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren aus Ulm, hat

eine digital gesteuerte Wechselstrombatterie entwickelt, die bis zu 50% mehr

Kapazität und Lebensdauer erreicht. Sie spart zugleich Platz und Kosten, da sie

ohne Wechselrichter Gleich- und Wechselstrom ausgeben kann. Als erstes Produkt

werden Solarspeicher angeboten, weitere Anwendungen sind in Vorbereitung. Mit

seiner Innovation gewinnt das Startup-Unternehmen nun Auszeichnungen und lockt

Investoren aus der ganzen Welt an.



Stromspeicherung gilt als Schlüssel zur Energiewende und als große Hürde auf dem

Weg zur E-Mobilität. SAX Power macht Batteriespeicher nun viel leistungsfähiger

und sicherer. In herkömmlichen Systemen werden die Batteriezellen einfach

hintereinandergeschaltet, darum ist die Batterie nur so stark wie ihre

schwächstes Element. Die SAX-Technologie dagegen kann die Zellen durch eine

neuartige Schaltung optimal nutzen - für Fachleute: über kaskadierte H-Brücken.

Vier Jahren brauchte es von der Idee zum fertigen Produkt, einem Stromspeicher

für Photovoltaikanlagen. Vor wenigen Monaten wurde er vom VDE zertifiziert und

zeigt sich nun allen bisherigen Systemen überlegen.





Solarspeicher für zuhause: einfacher und sichererDer Bedarf für solche Speicher steigt stetig, denn bei Solarstrom setzt manheute auf Selbstnutzung - bei alten Anlagen nach dem Förderzeitraum, bei neuenohnehin. Im Jahr 2020 wurden allein in Deutschland 100.000 neue Speicherinstalliert. Das "Solar Home"-Produkt von SAX, kleiner und sicherer als diebisherige Technik, hat einen wertvollen Nebeneffekt: Zu herkömmlichen Batterienbraucht man einen Wechselrichter, um den gespeicherten Gleichstrom inWechselstrom umzuwandeln. Der SAX-Speicher kann durch seine Elektronik direktGleich- oder Wechselstrom liefern und der Wirkungsgrad ist mit 99% viel höherals bei der bisherigen Technik. Sogar eine einfache Plug-in-Installation stattaufwändiger Kabelverlegung ist möglich.Mit dieser bahnbrechenden Innovation gewann das Unternehmen in diesem Jahr erstbeim "German Innovation Award", nun ist es unter den Finalisten für den "eesAward", einen wichtigen Preis der Energiespeicherbranche. Dabei ist derSolarspeicher nur der Anfang, denn die neue Technologie ist überall anwendbar.Für Maschinen und Schiffe ist SAX Power schon in Gesprächen, großes Ziel sindE-Autos.E-Mobilität als Ziel - Amerikaner steigen einDenn im Bereich der E-Mobilität hat die Entwicklung viele Vorteile: einehalbierte Ladezeit, höhere Kapazität und Lebensdauer, weniger Gewicht undBauraum. Vor allem aber viel mehr Sicherheit. Denn während in heutigen E-Autosbei einem Aufprall mit Hitzeentwicklung und Bränden zu rechnen ist, schaltensich die SAX-Batterien dann vollständig ab - kein Strom, keine Hitze, keineGefahr. Auch für Pannenhelfer und Werkstätten ist das ein Traum: Nach derAbschaltung liegt sofort keine Spannung mehr an, was die Wartung erheblicherleichtert. Beim Ausfall einzelner Zellen kann der übrige Speicherweiterbetrieben werden - so ist die Verfügbarkeit höher als bei konventionellenSystemen, die Lebensdauer viel länger.Weltweit forschen Teams an diesem Prinzip, aber nur SAX Power kann ein fertigesProdukt anbieten. Der große amerikanische Venture-Capital-Spezialist WaldenInternational, der nur in Technologien mit großem Zukunftspotenzial investiert,ist unlängst bei dem Ulmer Startup eingestiegen. Angebote, die Technologiekomplett ins Ausland zu verkaufen haben die Gründer aber abgelehnt: Sie sehensich als Teil der deutschen Industrie und hoffen, dass hier dank ihrer Erfindungbald die besten E-Autos der Welt gebaut werden.