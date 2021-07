Der monatlich ausschüttende offene Anleihefonds „FU Fonds – Bonds Monthly Income“ (WKN HAFX9M) feiert in diesen Tagen seinen zweiten Geburtstag. Zum zweiten Jahrestag weist der Fonds eine Performance von +8 % aus und kann damit sein selbsternanntes Ziel von 4 % p.a. (nach Kosten) nach zwei Jahren erreichen. Das Fondsvolumen ist in diesem Zeitraum auf 15,36 Mio. Euro angewachsen.

Monatliche Ausschüttung

Die Ausschüttungen der „FU Fonds – Bonds Monthly Income“ erfolgen monatlich allein aus den laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz. Seit Fondsstart konnte ausnahmslos in jedem Monat ein höherer Ertrag als die Basis-Ausschüttung von monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil erwirtschaftet werden und zusätzlich für die jährliche Sonderausschüttung angespart werden. Im Juni 2021 erfolgte die 22. Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro pro Fondsanteil in Folge seit Bestehen des Fonds. Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0 % bei einer durchschnittlichen Dauer von etwa 3 Jahren auf.

Hinweis: Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

