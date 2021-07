Novem Group S.A.: Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNGESETZLICH WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest



Contern/Vorbach, 14. Juli 2021 - Die Novem Group S.A. (die "Gesellschaft" und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Novem Group" oder "Novem"), hat heute den finalen Angebotspreis für ihre Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie festgelegt.

3.030.303 neu auszugebende Aktien aus einer Barkapitalerhöhung wurden platziert. Zusätzlich wurden 10.000.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Rokoko Automotive Holdings (Jersey) Limited, einer Gesellschaft kontrolliert durch Fonds, die vom familiengeführten Investor Bregal beraten werden, platziert. Zudem wurden in Verbindung mit einer Mehrzuteilung weitere 1.954.545 bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 247,2 Millionen (inklusive der Mehrzuteilung).

Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 19. Juli 2021 unter dem Handelssymbol NVM und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) LU2356314745 beginnen.

Medienkontakt

Harald Kinzler

Kekst CNC

Telefon: +49 172 899 6267

E-Mail: Harald.Kinzler@kekstcnc.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. Innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Novem Group S.A. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.