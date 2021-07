---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



Novem Group legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie fest



- Erfolgreiche Platzierung von 14.984.848 Aktien an internationale institutionelle Investoren



- Gesamtvolumen der Privatplatzierung in Höhe von EUR 247,2 Millionen

- Novem erzielt einen Bruttoemissionserlös durch die Ausgabe neuer Aktien von EUR 50 Millionen zur Optimierung der Kapitalstruktur und der Refinanzierung von Verbindlichkeiten



- Erster Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist am 19. Juli 2021 geplant



Contern/Vorbach, 14. Juli 2021 - Die Novem Group S.A. (das "Unternehmen" und, zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "Novem Group" oder "Novem"), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für Automobilhersteller, hat heute den finalen Angebotspreis für seine Privatplatzierung auf EUR 16,50 je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 14.984.848 Aktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Dies entspricht einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 247,2 Millionen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beläuft sich die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Listings der Novem Group auf EUR 710 Millionen. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Streubesitz auf circa 17,6% belaufen.