DevRev startet mit 50 Millionen Dollar Seed-Finanzierung und einem entwicklungszentrierten CRM für das produktgesteuerte Wachstumszeitalter

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Unter der Leitung des ehemaligen

Nutanix-Mitbegründers und CEO Dheeraj Pandey gehören zu den Investoren des

Startups Mayfield Fund und Khosla Ventures



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3227569-1&h=833141062&u=https%3A%2F%2Fc212.n

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3227569-1%26h%3D3526454038%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Fdevrev.ai%252F%26a%3DDevRev&a=DevRev , ein neues Unternehmen für

Business-Software, das sich darauf konzentriert, Entwickler näher an Kunden und

Umsätze heranzuführen, ist heute aus dem Stealth-Modus getreten, um mit Early

Adopters zusammenzuarbeiten, damit das Produkt im Jahr 2022 allgemein verfügbar

ist. Das Startup startet mit einer 50-Millionen-Dollar-Startfinanzierung und

einem sehr erfahrenen Führungsteam unter der Leitung von Dheeraj Pandey,

Nutanix-Mitbegründer und ehemaliger CEO und derzeitiges Vorstandsmitglied bei

Adobe.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Pandey ist DevRevs Mitbegründer und CEO, zusammen mit dem Mitbegründer ManojAgarwal, dem ehemaligen Nutanix SVP of Engineering. Unterstützt von Investorenwie Mayfield Fund, Khosla Ventures und mehreren Branchengrößen hat DevRevbereits mehr als 75 Mitarbeiter eingestellt und ist unerbittlich darauffokussiert, in diesem Jahr "Customer Zero" zu werden."Heutzutage ist jedes Unternehmen ein Softwareunternehmen, doch wir isolierendie Entwickler (Dev) von den Kunden und dem Umsatz (Rev)", so DevRev-CEO Pandey."Indem wir die Bürokratie zwischen Herstellern und Verbrauchern beseitigen - mitAPIs, Design und einem meinungsbildenden Engagement-Modell - werden wirEntwickler befähigen, kundenorientierte Produkte und Unternehmen zu schaffen.Das ist unsere Mission: Dev und Rev zusammenzubringen!"DevRev zielt darauf ab, das Leben für Entwickler sinnvoll zu vereinfachen, sodass sie nicht mehr über Silos von Systemen hinweg arbeiten müssen. Angetriebenvon einer Design-First-, API-First- und Machine-Intelligence-Kultur wird DevReves Entwicklern und Kunden ermöglichen, sozial und in Echtzeit miteinander zukommunizieren und zusammenzuarbeiten."Da wir selbst Produktentwickler sind, haben Dheeraj und ich beide den Schmerzgespürt, Entwickler im Back-Office zu lassen", sagt DevRev-Mitbegründer Agarwal."Mit einer Headless-Dev-CRM-Vision wollen wir Entwickler an die Spitze derEntscheidungsfindung und Echtzeit-Kundenzusammenarbeit bringen."Mit der von DevRev geschaffenen Plattform kann der Entwickler seinen Code mitProduktionsproblemen und Kundeninteraktionen in einer einzigen, einheitlichenErfahrung verbinden. Das Angebot des Unternehmens wird Entwicklern dabei helfen,moderne Unternehmen mit produktorientiertem Wachstum (PLG) zu schaffen, die