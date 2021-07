Trotz regionaler Herausforderungen erreicht das globale Verbrauchervertrauen erneut ein Rekordhoch

NEW YORK, 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das weltweite Verbrauchervertrauen stieg im zweiten Quartal 2021 auf ein weiteres Rekordhoch, laut The Conference Board Global Consumer Confidence Survey , da sich die wirtschaftliche Aktivität verbesserte, Mobilitätseinschränkungen gelockert wurden, Impfstoffe verteilt wurden und COVID-19-Fälle in vielen Regionen zurückgingen. Doch die Sorgen um die Gesundheit, die wirtschaftliche Erholung und die Jobaussichten blieben bei vielen Verbrauchern weltweit bestehen, während sich die COVID-19-Krankheit ungleichmäßig ausbreitete.

Die Umfrage ergab, dass das weltweite Verbrauchervertrauen im 2. Quartal 2021 insgesamt leicht auf 109 gestiegen ist, gegenüber 108 im 1. Quartal (ein Wert über 100 wird als positiv angesehen). Der globale Index übertrifft nun den Wert von 106, der zu Beginn der Pandemie im ersten Quartal 2020 registriert wurde, und ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Das Vertrauen stieg in 42 von 65 untersuchten Märkten (65 %), wobei die stärksten Zuwächse in Regionen wie Nordamerika und Europa mit relativ hohen Impfraten zu verzeichnen waren. Auf der anderen Seite sank das Vertrauen in Regionen, die mit Neuinfektionen, geringer Verfügbarkeit von Impfstoffen und anhaltenden wirtschaftlichen Einschränkungen zu kämpfen haben.

„Das Verbrauchervertrauen ist im 2. Quartal weltweit weiter gestiegen, wenn auch deutlich langsamer als der 10-Punkte-Anstieg im 1. Quartal", sagte Dana Peterson, Chefvolkswirtin von The Conference Board. „Dies spiegelt eine globale wirtschaftliche Erholung wider, die nach wie vor sehr uneinheitlich ist. Viele Volkswirtschaften kämpfen immer noch damit, COVID-19 einzudämmen, angesichts eines Mangels an Impfstoffen, neuen Varianten und Engpässen in der Lieferkette, die die Preise in die Höhe treiben. Nichtsdestotrotz verheißt das hohe Niveau des globalen Verbrauchervertrauens Gutes für die Ausgaben und folglich für die globale wirtschaftliche Wiederbelebung in der zweiten Hälfte dieses Jahres und bis ins Jahr 2022."