Eröffnung des internationalen Städtebauwettbewerbs der Guangdong-Hong Kong-Macao Innovation Cooperation Demonstration Zone

GUANGZHOU, China, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am 12. Juli wurde die Ankündigung des internationalen Städtebauwettbewerbs der Guangdong-Hong Kong-Macao Innovation Cooperation Demonstration Zone vom Guangzhou Municipal Planning and Natural Resources Bureau und der Nansha District People's Government of Guangzhou City veröffentlicht. Ziel des Wettbewerbs ist es, zukunftsweisende, innovative städtebauliche Entwürfe aus aller Welt zu sammeln und das Stadtbild von Nansha als südlichstes Meer-Land-Portal von Guangzhou zu etablieren.

Das Planungsgebiet des Wettbewerbs, die Guangdong-Hong Kong-Macao Innovation Cooperation Demonstration Zone, ist der Schnittpunkt der Wissenschafts- und Technologie-Innovationskorridore Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong und Guangzhou-Zhuhai-Macao. Es ist auch das strategische Scharnier, das den inneren Kreis des Entwicklungsgürtels um die Greater Bay Area in der Strategie der südlichen Expansion der städtischen Raumentwicklung von Guangzhou verbindet.