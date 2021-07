KPS Capital Partners schließt die Übernahme der Metra Holding S.p.A. und Metra S.p.A. ab

NEW YORK, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Metra Holding S.p.A. und Metra S.p.A., (zusammen „Metra"), einem globalen Hersteller von stranggepresstem Aluminium, abgeschlossen hat. KPS schloss auch die Übernahme von Profile Custom Extrusions, LLC („Profile"), einem US-amerikanischen Hersteller von stranggepresstem Aluminium, von Highlander Partners, L.P. ab. Metra und Profile werden zu einer führenden, globalen Plattform für stranggepresste Aluminiumprofile mit einer starken Präsenz in Europa und Nordamerika zusammengeführt.

Metra ist ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von stranggepressten Aluminiumprofilen und zugehörigen Mehrwertdiensten, einschließlich Lackierung, Oxidation, Bearbeitung, Schweißen und Montage. Metra bietet ein komplettes Sortiment an stranggepressten Aluminiumprofilen an, die hauptsächlich in den Endmärkten Industrie und Bauwesen in Europa und Nordamerika eingesetzt werden. Metra beschäftigt rund 850 Mitarbeiter in fünf Werken in Italien und Kanada.

Profile ist ein US-amerikanischer Hersteller von kundenspezifischen, stranggepressten Aluminiumprofilen und zugehörigen Mehrwertdiensten wie Lackieren, Eloxieren, thermisches Brechen und Präzisionsschneiden. Profile bietet eine Vielzahl von kundenspezifischen stranggepressten Aluminiumprofilen für verschiedene Endmärkte an, darunter Wohn- und Gewerbebau, HLK, Hurrikanschutz, Transport, Elektrik und Marine. Profile beschäftigt etwa 170 Mitarbeiter in seinem einzigen Werk in Rome, Georgia.

Pierre de Villeméjane, ein Partner von KPS Mid-Cap Investments („KPS Mid-Cap"), sagte: „Durch den Zusammenschluss von Metra und Profile werden wir eine robuste globale Plattform für stranggepresstes Aluminium schaffen, die einen beispiellosen Ruf für Zuverlässigkeit, hervorragende Qualität und Kundenservice hat. Die strategische und industrielle Logik des Zusammenschlusses von Metra und Profile ist überzeugend, da die Transaktion es Metra ermöglicht, seine Präsenz in neuen Endmärkten weiter auszubauen und ein Standbein für zukünftige Akquisitionsmöglichkeiten in Nordamerika bietet. Wir freuen uns darauf, das kombinierte Geschäft sowohl organisch als auch durch eine globale Akquisitionsstrategie weiter schnell wachsen zu lassen."