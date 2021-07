Medable eröffnet neue EMEA-Zentrale in Dublin; Erweitert europäische Präsenz, um den Markt für dezentralisierte klinische Studien zu erweitern

Die Expansion von Medable in Europa soll ein größeres Engagement mit Hunderten von Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen in Großbritannien, Deutschland, der Schweiz, Spanien und den Benelux-Staaten ermöglichen. Die europäischen Operationen von Medable werden das Unternehmen auch dabei unterstützen, klinische Studien in Europa zu implementieren und Patienten überall Remote- und standortbasierten Zugang zu bieten.

Medable Inc. , die führende Cloud-Plattform für die patientenzentrierte Medikamentenentwicklung, gab heute die erste Phase ihrer europäischen Expansionspläne mit einer neuen EMEA-Zentrale in Dublin bekannt. Die regionale Zentrale wird als Drehscheibe für den erweiterten Vertrieb, den Kundenerfolg und die Softwareentwicklung in Europa dienen und es Medable ermöglichen, digitale klinische Studien auf globaler Ebene weiter einzuführen.

Medable hat eine bestehende Präsenz in Europa mit rund 60 Mitarbeitern und Auftragnehmern, die derzeit in Großbritannien, Deutschland, Dänemark und an verschiedenen anderen Standorten in Mittel- und Osteuropa ansässig sind. Das Unternehmen beabsichtigt, in den nächsten drei Jahren bis zu 50 Stellen in Dublin zu besetzen, als Teil seines umfangreichen Wachstums in den kommenden Jahren in ganz Europa.

„Medable hat eine wertvolle Rolle dabei gespielt, klinische Studien für verschiedene Patientengruppen zugänglicher und inklusiver zu machen, und wir freuen uns, unsere Wurzeln in Europa zu vertiefen“, sagte Dr. Michelle Longmire, CEO und Mitbegründer von Medable. „Unsere Vision für die Zukunft der klinischen Forschung basiert auf Consumer-Scale-Technologie, die Milliarden von Patienten über mobile Anwendungen und vernetzte Geräte bedient. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer Vielfalt von Partnern, Kunden und Patienten in ganz Europa, während wir unser Ökosystem und unsere Investitionen erweitern.“

Medable ist ein aufstrebender Marktführer in der Branche, der zu dezentralen klinischen Studien übergeht, die Studien für jedermann überall zugänglich machen – und effektive. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform von Medable wurde in mehr als 60 Ländern in mehr als 150 dezentralisierten und hybriden klinischen Studien eingesetzt. Durch die Minimierung des Bedarfs an persönlichen Standortbesuchen haben Medable-Kunden beispiellose Ergebnisse erzielt - darunter eine dreimal schnellere Registrierung, 90 Prozent Kundenbindungsraten und 50 Prozent Kostensenkungen.