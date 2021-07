TAGESVORSCHAU Termine am 15. Juli 2021 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.07.2021, 06:05 | 37 | 0 | 0 15.07.2021, 06:05 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. Juli: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q2-Umsatz

07:00 NLD: TomTom, Q2-Zahlen

07:00 NOR: Aker BP, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen

10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online)

11:30 GBR: BT Group, Hauptversammlung

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor, Q2-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/21

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/21

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 05/21 08:00 DEU: Baugenehmigungen 05/21

10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/21 (endgültig)

12:00 IRL: Handelsbilanz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 07/21

14:30 USA: Philly Fed Index 07/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 07/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:15 USA: Industrieproduktion 06/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/21

15:30 USA: Fed-Chef Jerome Powell, Anhörung vor dem Bankenausschuss SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. DEU: Destatis: Pressemitteilung zu "Einführung einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer für Unternehmen (Unternehmensbasisdatenregistergesetz - UbregG)"

CHE: virtuelles Ministertreffen der WTO zur Reduzierung von Fischereisubventionen, Genf 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Beiträgen zum Einheitlichen Abwicklungsfonds (SRB) 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu staatlichen Beihilfen - Flughafen Frankfurt-Hahn 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Nutzung der Ostseepipeline-Anbindungsleitung (Opal) für Gaslieferungen 11:00 DEU: Pk Creditreform Halle/Dessau und Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Thema: "Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand in Sachsen-Anhalt". 14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung: "Finanzstandort Deutschland: Welche Rahmenbedingungen braucht ein international wettbewerbsfähiger Finanzplatz?" u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig, und Bettina Orlopp, Finanzvorständin und Vize-Chefin der Commerzbank sowie Vorsitzende des Bankenverbandes Hessen. 15:00 DEU: Digitale Diskussionsveranstaltung Genfer Büro Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema "Lehren zur globalen Gesundheitskooperation aus Covid-19" mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

17.00 DEU: PwC, "Digital Automotive Talk 2021" u.a. mit Daimler-Chef Ola Källenius und Bin Li, Gründer von Nio Inc. USA: US-Präsident Joe Biden empfängt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Weißen Haus, Washington + 17.30 Ankunft zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Johns-Hopkins-Universität mit Rede der Kanzlerin + 22.15 Gemeinsame Pressekonferenz

USA/RUS: US-Sonderbeauftragter für Klima, John Kerry, in Moskau °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer