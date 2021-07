Seegene stellt neuen Test zum Nachweis von SARS-CoV-2-Varianten vor, der sechs Virusvarianten einschließlich Delta und Delta Plus erkennen kann

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Seegene bringt einen neuen Multiplex-PCR-Test auf den Markt, der sechs

SARS-CoV-2-Varianten nachweisen kann. Darunter auch die Delta- und Delta

Plus-Variante, die für den jüngsten Anstieg der weltweiten COVID-19-Fälle

verantwortlich sind.

- Das neue CE-IVD-gekennzeichnete Variantenerkennungs-Testsystem kann die zehn

häufigsten Varianten von SARS-CoV unterscheiden, einschließlich der Alpha-,

Beta-, Epsilon- und Delta-Varianten, wenn er zusammen mit dem ersten

Variantenerkennungs-Test des Unternehmens verwendet wird, der bereits seit

März auf den Markt ist.



Südkoreas führendes Biotechnologie-Unternehmen Seegene Inc. (KQ 096530) hat die

Markteinführung seines neuen diagnostischen Tests für die SARS-CoV-2-Varianten

bekannt gegeben, mit dem neu aufkommende Virusvarianten untersucht werden

können. Darunter auch die Delta- und Delta-Plus-Variante, die zur dominierenden

Form des weltweit zirkulierenden Virus geworden sind.





Seegene gab am 30. Juni bekannt, dass das Unternehmen die CE-IVD-Kennzeichnungfür seinen "Allplex(TM) SARS-CoV-2 Variants II Assay" erhalten hat. Der Testerweitert die Reihe von Variantennachweis-Tests des Unternehmens und ist in derLage die wichtigsten genetischen Mutationen von SARS-CoV-2-Varianten wie L452R,W152C, K417T und K417N nachzuweisen. Der Allplex(TM) SARS-CoV-2 Variants IIAssay identifiziert in einer einzigen Reaktion insgesamt sechs Varianten, dieaus Indien stammenden Delta, Delta Plus und Kappa, sowie Gamma (Brasilien), Beta(Südafrika) und Epsilon (Kalifornien). Während die Zahl der täglichenNeuinfektionen exponentiell ansteigt, wird die Einführung des neuen Assays einewesentliche Rolle bei der Überwachung der Ausbreitung der Delta- und DeltaPlus-Varianten spielen, die für den Großteil der Neuinfektionen verantwortlichgemacht werden.Anfang dieses Jahres stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dieDelta-Variante als "besorgniserregende Variante" ein, da erwartet wird, dass sieandere Varianten schnell verdrängen wird. Auch das Auftreten einer neuenMutation auf dem Spike-Protein der Delta-Variante, bekannt als K417N, hatweltweit Alarm ausgelöst. Die aus dieser Mutation resultierende DeltaPlus-Variante ist noch ansteckender ist als die Delta-Variante und weist eineImpfstoffresistenz auf. Diese superansteckenden Varianten sind in letzter Zeitzu einer globalen Bedrohung geworden. In Ländern wie Großbritannien undIndonesien ist Delta der dominierende Stamm, der für etwa 90 % der