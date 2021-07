Doosan Mobility Innovation unterzeichnet ersten Händlervertrag in Europa mit FRP Technologies

Doosan Mobility Innovation (DMI) treibt Markteintritt in Europa mit dem ersten europäischen Händler, FRP Advanced Technologies Aerospace & Defence, S.L(FRP Tech.), voran.

Mit einem neuen Händler wird es DMI möglich sein, europäischen Kunden den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen anzubieten.

Lee Doo-soon, CEO von DMI, erklärte: „Durch die Kooperation mit FRP Tech. sind wir in der Lage, in den wachstumsstarken europäischen Markt einzutreten.“ „Die Wasserstoff-Drohne entspricht den europäischen Umweltschutzrichtlinien und ermöglicht Langzeiteinsätze. Sie wird voraussichtlich in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden.“

Francisco Requena Paredes, CEO von FRP Tech., fügte hinzu: „Die Wasserstoffdrohne von DMI hat aufgrund ihrer Flugzeit das Potenzial, den kommerziellen Drohnenmarkt grundlegend zu verändern.“ „Wasserstoffdrohnen werden höchstwahrscheinlich in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, von der Untersuchung von Windkraftanlagen bis zur öffentlichen Sicherheit.“

Laut Prognosen der Teal Group wird der kommerzielle Drohnenmarkt in Europa im Jahr 2021 760 Millionen US-Dollar erreichen. Bis 2025, wenn BVLOS-Flüge im Zuge der Vereinheitlichung von EU-Verordnungen teilweise erlaubt sind, wird er gar auf 1,8 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Über Doosan Mobility Innovation

Doosan Mobility Innovation erzeugt die weltweit erste kommerzielle Wasserstoffbrennstoffzelle für Drohnen, die mit zwei Stunden eine viermal längere Flugzeit als batteriebetriebene Drohnen haben. Dank ihrer langen Betriebszeit werden die Wasserstoffdrohnen von DMI auf verschiedenen industriellen Gebieten eingesetzt, einschließlich Infrastrukturinspektion, Lieferung, ökologische Überwachung und öffentliche Sicherheit. Auf Basis dieser grünen Technologie führte DMI im Jahr 2019 seine Produkte erfolgreich in den USA, China und Korea ein und wird sein Geschäft weltweit ausbauen.

Über FRP Advanced Technologies Aerospace & Defence, S.L

FRP ist ein ingenieurtechnisches Beratungsunternehmen, das unbemannte Flugsysteme (Unmanned Aerial Systems, UAS) in das Kerngeschäft seiner Kunden integriert, um Know-how in Form einer ökologisch nachhaltigen Vision zu liefern, nach der Kohlendioxidemissionen durch den Einsatz von Wasserstoffbrennstoffzellen reduziert werden. FRP versorgt den Zivil- und Militärsektor mit innovativen Lösungen, indem es Kunden bei der Einbindung von Luftüberwachungsplattformen mit spezifischer Ad-hoc-Konstruktion, Nutzlastintegration und KI-Lösungen unterstützt.

