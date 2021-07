VAT SETZT STARKES WACHSTUM FORT; UMSATZ, EBITDA, EBITDA-MARGE UND FREIER CASHFLOW ERREICHEN im 1. HALBJAHR 2021 REKORDNIVEAU

Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen werden die Ergebnisse von VAT für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 deutlich über denen der Vorjahreszeiträume liegen. Sie werden auch die letzte Umsatzprognose von April 2021 übertreffen und den positiven Ausblick von Anfang des Jahres bestätigen. Diese bessere Performance ist das Ergebnis der anhaltend sehr robusten Nachfrage in den ersten sechs Monaten und der starken Geschäftsumsetzung von VAT in allen ihren Märkten. Die Investitionen in der Halbleiterindustrie erreichten ein Rekordniveau, da die Knappheit an Chips Investitionen in zusätzliche Kapazitäten sowohl bei führenden als auch bei älteren Plattformen erforderte. Davon wiederum profitierte auch das Global-Services-Geschäft von VAT, das ebenso wie der Geschäftsbereich Semiconductor einen Rekordumsatz verzeichnete. Darüber hinaus konnte der Geschäftsbereich Advanced Industrials das sich erholende Marktumfeld voll ausnutzen, unterstützt durch die jüngsten strategischen Initiativen in einer Reihe von Schlüsselbereichen. Die Geschäftseinheit Display zeigte die erwartete schwächere Performance gegenüber der Vorjahresperiode, wenn auch in geringerem Ausmass als ursprünglich erwartet.

Ergebnisse Q2 2021

VAT verzeichnete im 2. Quartal einen vorläufigen Auftragseingang von rund CHF 253 Mio., 43% mehr als im Vorjahreszeitraum und 5% mehr als im ersten Quartal 2021. Dies liegt über den zuvor kommunizierten Erwartungen des Unternehmens betreffend einem potenziell niedrigeren Auftragseingang im 2. Quartal. Der Nettoumsatz lag über der Guidance von CHF 205 bis 215 Mio. und belief sich auf rund CHF 224 Mio. Das entspricht einem Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr und 17% gegenüber dem Vorquartal. Daraus ergibt sich im Q2 ein vorläufiges Book-to-Bill-Verhältnis von 1.13x. Zum Quartalsende im Juni belief sich der Auftragsbestand auf ca. CHF 218 Mio., rund 13% höher als zum Ende des ersten Quartals 2021.