Sonova verstärkt die Führung der Geschäftsbereiche im Management Board

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: «Unter der funktionalen Führungsstruktur in unserem Hörgerätegeschäft haben wir effektive und erfolgreiche Teams aufgebaut. Der nächste logische Schritt ist nun die Schaffung eines dedizierten Managementteams unter einheitlicher Leitung, um in diesem wichtigen Geschäftsbereich weiterhin erfolgreiche Wachstumsstrategien zu entwickeln und voranzutreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Rob dank seiner breiten Führungserfahrung in der Medizintechnikindustrie, seinem technischen Hintergrund sowie seiner kommerziellen Erfolgsbilanz unser Team wertvoll ergänzen und das Hörgerätegeschäft einen grossen Schritt weiterbringen wird. Martin, der bisher das Marketing im Hörgerätegeschäft erfolgreich geleitet hat, wird den Geschäftsbereich Consumer Hearing in der Geschäftsleitung vertreten. Er verfügt aus seiner Zeit bei Nestlé über umfangreiche Erfahrung in der Konsumgüterindustrie. Mit einer eigens für diesen neuen Geschäftsbereich geschaffenen Position unterstreichen wir die strategische Bedeutung dieser neuen Wachstumsplattform für Sonova.»

