GAM Holding AG – Update zum Halbjahresergebnis 2021

Die Gruppe erwartet, für das erste Halbjahr 2021 einen nach IFRS berechneten Nettoverlust nach Steuern von ungefähr CHF 3 Millionen auszuweisen. Im Vergleich dazu betrug der nach IFRS berechnete Nettoverlust nach Steuern für das erste Halbjahr 2020 CHF 390.1 Millionen.

Die Gruppe rechnet ausserdem mit einem operativen Gewinn vor Steuern von ungefähr CHF 1 Million, verglichen mit einem operativen Verlust vor Steuern von CHF 2.0 Millionen für das erste Halbjahr 2020.



Das Ergebnis von GAM für das erste Halbjahr 2021 wird am 4. August 2021 bekannt gegeben.

Bevorstehende Termine:

4 August 2021 Halbjahresergebnisse 2021

21 Oktober 2021 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2021

Für weitergehende Informationen:

Charles Naylor

Global Head of Communications and Investor Relations

T +44 20 7917 2241

Investor Relations Media Relations Media Relations

Jessica Grassi Kathryn Jacques Ute Dehn Christen

T +41 58 426 31 37 T +44 20 7393 8699 T +41 58 426 31 36

