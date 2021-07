Feintool begibt ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 35 Mio. mit gestaffelten Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Damit sichert sich das Technologieunternehmen die Refinanzierung der im Juli 2021 auslaufenden Tranche von EUR 25 Mio. sowie einen Teil der Investitionen der kommenden Jahre für seine Wachstumsstrategie zu vorteilhaften Konditionen.

Der vollständige Halbjahresabschluss, der Halbjahresbericht 2021 und ein Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 werden am 19. August 2021 im Rahmen einer Medienkonferenz publiziert.

Über Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Technologien Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus.

Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer Kunden intelligente Lösungen: leistungsfähige Feinschneidsysteme, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren rund um das Stahlblech in hohen Stückzahlen für Automobil- und anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau/Nachhaltigkeit, Plattform- und automatisierte Antriebskonzepte, Elektroantriebe sowie Hybride.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2600 Mitarbeitende und über 80 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.

