Insgesamt herrscht aber noch immer ein intakter langfristiger Aufwärtstrend, der ein Hoch bei 10,7334 TRY hervorgebracht hatte. Das Ziel am 138,2 % Fibo wurde dabei nur knapp verfehlt, das kann man aber in dieser Form auch gelten lassen. Seitdem herrscht eine Konsolidierungsbewegung auf hohem Niveau, bislang sind zwei komplette Wellen erkennbar, die dritte wird nun ausgebildet und dürfte neuerliche Tiefstkurse unterhalb derer aus Juni hervorbringen. Hierzu kann auch die letzte Analyse zu EUR/TRY aufgerufen werden.

Wunschziel 9,72 TRY

Unter technischen Aspekten ergibt sich weiterhin Abwärtspotenzial zurück auf ein Niveau von zunächst 10,00 TRY, eine weitere Zielmarke liegt um 9,7240 TRY und würde die Konsolidierung harmonisch abschließen. Hierzu kann weiterhin auf das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ8H49 zurückgegriffen werden. Ein Anstieg über 10,50 TRY würde dagegen für einen erneuten Gipfelsturm an 10,7334 TRY sprechen.