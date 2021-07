MAINZ (dpa-AFX) - Gong! "Hier ist das Zweite Deutsche Fernsehen mit Nachrichten und Themen des Tages." So klang es Mitte der 60er Jahre mit einer Männerstimme fast noch im Wochenschau-Ton, wenn "heute" im ZDF begann. Die Nachrichtensendung gibt es seit 1963, also seit es das zweite öffentlich-rechtliche Programm der Bundesrepublik überhaupt gibt - in Ergänzung zum Ersten Deutschen Fernsehen der ARD.

Innerhalb von fast 60 Jahren hat sich das "heute"-Erscheinungsbild zigmal verändert. Nun gibt es wieder eine Modernisierung.