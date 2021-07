SEB Q2 Earnings Significantly Above Expectations With Credit Losses Near Zero Autor: PLX AI | 15.07.2021, 07:06 | 37 | 0 | 0 15.07.2021, 07:06 | (PLX AI) – SEB Q2 net credit losses SEK -7 million vs. estimate SEK -493 million.Q2 net income SEK 6,574 million vs. estimate SEK 5,180 millionQ2 adjusted EPS SEK 3.04 vs. estimate SEK 2.39Q2 net fee & commission income SEK 5,280 millionQ2 net … (PLX AI) – SEB Q2 net credit losses SEK -7 million vs. estimate SEK -493 million.Q2 net income SEK 6,574 million vs. estimate SEK 5,180 millionQ2 adjusted EPS SEK 3.04 vs. estimate SEK 2.39Q2 net fee & commission income SEK 5,280 millionQ2 net … (PLX AI) – SEB Q2 net credit losses SEK -7 million vs. estimate SEK -493 million.

Q2 net income SEK 6,574 million vs. estimate SEK 5,180 million

Q2 adjusted EPS SEK 3.04 vs. estimate SEK 2.39

Q2 net fee & commission income SEK 5,280 million

Q2 net interest income SEK 6,570 million vs. estimate SEK 6,400 million

Our solid result reflects the signs of economic recovery and return of confidence among both corporates and households, CEO says

With net expected credit losses at zero basis points in the second quarter, we now foresee that the total for the full year of 2021 will be below the 8-10 basis points previously indicated: CEO



