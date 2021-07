15.07.2021 / 08:00

Medienmitteilung

Planegg/München, 15. Juli 2021



MorphoSys schließt Übernahme von Constellation Pharmaceuticals ab, mit der Transformation stärkt das Unternehmen seine Position in der Hämatologie-Onkologie



MorphoSys gibt erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots bekannt

Strategische Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma schreitet voran

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute den erfolgreichen Abschluss ihres zuvor angekündigten Barangebots zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Constellation Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) ("Constellation") für 34,00 US-Dollar je Aktie, netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger Quellensteuer bekannt. Das Übernahmeangebot lief am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr New Yorker Ortszeit ab.



Etwa 42.811.957 Aktien von Constellation wurden im Rahmen des Übernahmeangebots gültig angedient und nicht wieder gültig zurückgezogen, was ungefähr 89 % der ausstehenden Aktien von Constellation zum Zeitpunkt des Ablaufs des Übernahmeangebots entspricht. Gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrages zwischen Constellation, MorphoSys und MorphoSys Development Inc. wurden alle Aktien, die gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen wurden, zur Zahlung angenommen. MorphoSys wird die Übernahme von Constellation unverzüglich in einem zweiten Schritt durch die Verschmelzung der MorphoSys Development Inc. mit Constellation abschließen, so dass Constellation als mittelbare 100%ige Tochtergesellschaft von MorphoSys bestehen bleibt.



Es wird erwartet, dass die Fusion heute vor Beginn des US-Handels an der NASDAQ abgeschlossen und der Handel in Constellation-Aktien am NASDAQ Global Select Market eingestellt wird. Der Eigenkapitalwert der Transaktion beläuft sich insgesamt auf etwa 1,7 Milliarden US-Dollar.



"Wir freuen uns, das Team von Constellation bei MorphoSys willkommen zu heißen. Mit den vielversprechenden Wirkstoffkandidaten, den komplementären F&E-Fähigkeiten und dem hervorragenden Team von Constellation können wir weitere Fortschritte im Kampf gegen Krebs erzielen", sagte Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "Diese Übernahme stellt eine echte Transformation für MorphoSys dar und stärkt unsere Position in der Hämatologie-Onkologie. Damit beginnt ein wichtiges neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte."