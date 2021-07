iSTAR Medical erhält FDA-Genehmigung zum Start der Zulassungsstudie für MINIject bei Glaukompatienten

Weltweit führende Chirurgen nehmen an der STAR-V-Studie von iSTAR Medical teil

WAVRE, Belgien, 15. Juli 2021 /PRNewswire/ -- iSTAR Medical, ein Medizintechnik-Unternehmen, das minimal-invasive Implantate für die Glaukomchirurgie (MIGS) entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Genehmigung (Investigational Device Exemption, IDE) für den Start der Zulassungsstudie von MINIject erteilt hat. In der STAR-V-Studie wird MINIject bei über 350 Patienten mit primärem Offenwinkelglaukom untersuchen. Weltweit führende Glaukomchirurgen in den USA, Kanada und Europa werden an der Studie teilnehmen.

Die STAR-V-Studie untersucht die Wirksamkeit von MINIject hinsichtlich der Senkung des Augendrucks. Auch der Anteil an Patienten, die eine Augeninnnedruck-Senkung von mindestens 20 Prozent erreichen, wird erfasst werden. Diese Studie wird die Sicherheit und Wirksamkeit von MINIject ohne eine gleichzeitige Kataraktoperation evaluieren: MINIject wird als alleiniges ('Stand-alone') Verfahren eingesetzt. Die wichtigsten Ergebnisse der Studie werden vorliegen, wenn alle Patienten 2 Jahre an der Studie teilgenommen haben. Die Patienten werden auch danach weiter beobachtet, um den langfristigen Nutzen und die Verträglichkeit von MINIject bei der Behandlung des leichten bis mittelschweren Glaukoms zu bewerten.

Dr. med. Brian E. Flowers, Glaukomspezialist bei Ophthalmology Associates of Fort Worth, TX, USA, sagte: "Im Namen der Studienärzte möchte ich unsere Begeisterung über den Beginn der STAR-V-Studie zum Ausdruck bringen. Der supraziliäre Raum des Auges ist ein natürlicher Abflussweg des Kammerwassers, der sich als sehr vielversprechend erwiesen hat. Potenziell bedeutet dies, dass wir eine höhere Wirksamkeit bei der Senkung des Augendrucks für unsere Patienten auf eine weniger invasive Weise erreichen können. Wenn wir Zugang zu einem minimal invasiven Implantat erhalten, das auch ohne begleitende Katarakt-Operation den Augeninnendruck wirksam senkt, können wir vielen zusätzlichen Glaukompatienten eine solche minimal-invasive Behandlungsoption anbieten."