GAM ernennt Martin Jufer zum Global Head of Wealth Management. Die Ernennung ist Teil der Wachstumspläne des Unternehmens. Sean O’Driscoll , der neu in das Unternehmen eintritt, wird als CEO of Luxembourg für die Fonds-Management-Company und den Bereich Private Label Funds zuständig sein.

GAM ernennt neuen Global Head of Wealth Management in Zürich und neuen Head of Private Labelling in Luxemburg

Diese Ernennungen sind ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Wachstumsstrategie von GAM.

GAM Private Labelling ist einer der grössten unabhängigen Dienstleister für Managementgesellschaften von Drittfonds in Europa. Der Geschäftsbereich plant, auf die gute Erfolgsbilanz und die anhaltende Nachfrage der Kunden nach Dienstleistungen von Fonds-Managementgesellschaften aufzubauen, um das strategische Wachstum dieser Plattform fortzusetzen.

Das bestehende Privatkundengeschäft von GAM wird in GAM Wealth Management umbenannt. GAM beabsichtigt, das Angebot des kürzlich eröffneten Büros in Singapur zu erweitern und die Präsenz in diesem wichtigen und wachsenden Markt weiter auszubauen. Ausserdem möchte GAM das bestehende Angebot in diesem Bereich in der Schweiz und Grossbritannien vertiefen und kontinuierlich in neue Technologien investieren, um den erstklassigen Kundenservice weiterhin zu unterstützen.

Martin Jufer kam 2009 von Julius Bär zu GAM und ist seit 2015 für das Private-Labelling-Geschäft verantwortlich. Um die Kontinuität sicherzustellen, wird er weiterhin den Verwaltungsräten der Fonds-Managementgesellschaften von GAM in der Schweiz, Luxemburg, Irland und Italien angehören. Martin Jufer übernimmt seine neue Aufgabe als Global Head of Wealth Management am 2. August und wird weiter von Zürich aus arbeiten.

Sean O’Driscoll kommt von Universal-Investment zu GAM, wo er Country Head of Luxembourg und Mitglied des Group Management Board war. Er wird auch bei GAM in Luxemburg arbeiten und dort die Leitung übernehmen, um die Bedeutung dieses Standortes zu unterstreichen. Sean O’Driscoll verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Branche. Vor seiner Tätigkeit bei Universal-Investment hatte er Positionen bei AXA, BlackRock und State Street in den USA, Irland und Luxemburg inne. Sean O’Driscoll tritt am 2. August bei GAM ein.